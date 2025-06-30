Грузинский наемник, воевавший на стороне ВСУ, получил 14 лет заочно

«Доказательства признаны судом достаточными для вынесения заочно приговора в отношении гражданина Грузии. Георгий Гогадзе заочно признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 359 УК РФ (участие наёмника в вооруженном конфликте)… Приговором суда Гогадзе заочно назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — говорится в Telegram-канале ведомства.
По данным следствия, в 2022 году Гогадзе заключил на Украине контракт и в качестве наемника вступил в ряды военизированного формирования. Он прошел курс военной подготовки, был обеспечен личным оружием, боеприпасами и иными средствами материально-технического обеспечения. За вознаграждение Гогадзе, выполняя приказы вышестоящего командования, участвовал в боевых действиях против силовых структур ДНР, ЛНР и военнослужащих ВС РФ.
В настоящее время Гогадзе заочно арестован, он объявлен в международный розыск.