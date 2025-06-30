Грузинский наемник, воевавший на стороне ВСУ, получил 14 лет заочно

По данным следствия, в 2022 году Гогадзе заключил на Украине контракт и в качестве наемника вступил в ряды военизированного формирования. Он прошел курс военной подготовки, был обеспечен личным оружием, боеприпасами и иными средствами материально-технического обеспечения. За вознаграждение Гогадзе, выполняя приказы вышестоящего командования, участвовал в боевых действиях против силовых структур ДНР, ЛНР и военнослужащих ВС РФ.