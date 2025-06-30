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Грузинский наемник, воевавший на стороне ВСУ, получил 14 лет заочно

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Грузинский наемник Георгий Гогадзе, воевавший на стороне Киева, заочно осужден на 14 лет лишения свободы, он объявлен в международный розыск, сообщает СК РФ.

Источник: РИА "Новости"

«Доказательства признаны судом достаточными для вынесения заочно приговора в отношении гражданина Грузии. Георгий Гогадзе заочно признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 359 УК РФ (участие наёмника в вооруженном конфликте)… Приговором суда Гогадзе заочно назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — говорится в Telegram-канале ведомства.

По данным следствия, в 2022 году Гогадзе заключил на Украине контракт и в качестве наемника вступил в ряды военизированного формирования. Он прошел курс военной подготовки, был обеспечен личным оружием, боеприпасами и иными средствами материально-технического обеспечения. За вознаграждение Гогадзе, выполняя приказы вышестоящего командования, участвовал в боевых действиях против силовых структур ДНР, ЛНР и военнослужащих ВС РФ.

В настоящее время Гогадзе заочно арестован, он объявлен в международный розыск.