ВСУ атаковали отделение банка в Горловке

«Дрон-камикадзе ВСУ атаковал жилой дом в Горловке. Попадание пришлось над отделением банка на ул. Комсомольской. Зафиксированы незначительные повреждения фасада здания», — сообщили РИА Новости в Управлении по вопросам документирования военных преступлений Украины администрации главы и правительства ДНР.
Попадание пришлось в карниз над входом в отделение банка. Повреждены крыша, остекление и фасад здания.
По словам очевидцев, легкое ранение получил мирный житель.
«Был громкий звук “прилета”. Он был похож на артиллерию, потом выяснилось, что это беспилотник. Страшно. Ну что делать? Был сильный удар, все содрогнулось, дверь чуть там подвывернуло. Прилетело в этом дом возле банка, над банком. Только парень зашел, видимо, осколком стекла получил небольшое ранение, заклеил пластырем и пошел», — рассказала РИА Новости очевидица происшествия Анна.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. В городе находятся химический концерн «Стирол» и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки составляло более 250 тысяч человек.