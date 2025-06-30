ВСУ атаковали отделение банка в Горловке

«Был громкий звук “прилета”. Он был похож на артиллерию, потом выяснилось, что это беспилотник. Страшно. Ну что делать? Был сильный удар, все содрогнулось, дверь чуть там подвывернуло. Прилетело в этом дом возле банка, над банком. Только парень зашел, видимо, осколком стекла получил небольшое ранение, заклеил пластырем и пошел», — рассказала РИА Новости очевидица происшествия Анна.