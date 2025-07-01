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Российский военнослужащий из Пермского края вернулся домой из украинского плена

Солдат уже вышел на связь с семьей.

Источник: Комсомольская правда

Очередная группа российских солдат вернулась на родину после обмена, который состоялся 2 июня в Стамбуле в рамках договоренностей между Россией и Украиной. Об этом сообщает уполномоченный по правам человека Игорь Сапко.

Обмен прошел на равных условиях. Среди вернувшихся — контрактник из поселка Куеда Пермского края. Он отправился на службу в ноябре 2023 года, но уже через месяц был признан пропавшим без вести.

Как рассказала его сестра, с тревогой обратившаяся за помощью, сослуживцы сообщили, что после тяжелого боя в лесу военнослужащий попал в плен, когда его подразделение столкнулось с украинской штурмовой группой.

Позже женщина нашла в интернете видео с пленными и узнала среди них своего брата. Родные все это время надеялись на его возвращение.

Сегодня стало известно, что солдат вышел на связь с семьёй и уже пообщался с матерью.