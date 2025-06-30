Пасечник заявил, что российские военные заняли всю территорию ЛНР

После вторжения ВСУ в Курскую область 6 августа 2024 года Минобороны России сообщило о наращивании темпов наступления в Донбассе. С тех пор ведомство отчитывались о взятии под контроль ряда населенных пунктов. В апреле 2025 года операция по освобождению Курской области от ВСУ была завершена.