ВСУ нанесли удар по Донецку ракетами Storm Shadow

Readovka сообщает, что под завалами многоэтажки могут находиться люди. Точное количество пострадавших пока неизвестно. ТАСС пишут, что ранены минимум два человека. Мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале призвал жителей региона спрятаться в укрытия.