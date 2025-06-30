Ричмонд
+34°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Призываем к трехсторонним переговорам»: В Белом доме снова обратились к Москве

Спецпосланник Келлог призвал Россию к мирному соглашению с Украиной.

Источник: Комсомольская правда

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Кит Келлог высказался о России и мирном урегулировании конфликта с Украиной. Об этом он написал в соцсети X.

«Заявления пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова о ходе переговоров звучат как из произведений Оруэлла», — заявил Келлог. По мнению спецпосланника США, утверждения России, что США и Украина тормозят мирный процесс, якобы лишены оснований.

Он также отметил, что Трамп решительно выступает за скорейшее завершение конфликта. «Мы призываем к немедленному прекращению огня и началу трехсторонних переговоров для урегулирования конфликта», — заявил Келлог.

Ранее сообщалось, что власти Соединённых Штатов Америки стремятся к установлению мира на Украине. В частности, президент США Дональд Трамп сохраняет надежду на успешное разрешение конфликта.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше