«Призываем к трехсторонним переговорам»: В Белом доме снова обратились к Москве

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Кит Келлог высказался о России и мирном урегулировании конфликта с Украиной. Об этом он написал в соцсети X.
«Заявления пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова о ходе переговоров звучат как из произведений Оруэлла», — заявил Келлог. По мнению спецпосланника США, утверждения России, что США и Украина тормозят мирный процесс, якобы лишены оснований.
Он также отметил, что Трамп решительно выступает за скорейшее завершение конфликта. «Мы призываем к немедленному прекращению огня и началу трехсторонних переговоров для урегулирования конфликта», — заявил Келлог.
Ранее сообщалось, что власти Соединённых Штатов Америки стремятся к установлению мира на Украине. В частности, президент США Дональд Трамп сохраняет надежду на успешное разрешение конфликта.