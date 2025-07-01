Первый такой обстрел за много месяцев: Военкор «КП» Стешин рассказал о попытке ВСУ атаковать Донецк ракетой Storm Shadow

Вооруженные силы Украины (ВСУ) впервые за несколько месяцев предприняли попытку атаковать Донецк дальнобойными ракетами. Об этом сообщил военный корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин.
На кадрах в места ЧП заметно, что в результате обстрела со стороны киевского режима пострадали несколько торговых площадей. В нескольких зданиях выбиты стекла, другие площади — полностью сгорели.
По предварительной информации, есть пострадавшие.
При этом военкор подчеркивает, что это первый такой обстрел за несколько месяцев. Однако уточняется, что своей цели ракета не достигла.
Ранее KP.RU уже писал о попытке ВСУ атаковать территорию Донецка ракетами Storm Shadow.
Накануне глава ДНР Денис Пушилин заявил, российские подразделения продолжают наращивать контроль над территориями в районе Красноармейска.