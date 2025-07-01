KP.RU публикует кадры последствий удара ВСУ в центре Донецка

На опубликованных военкором «КП» Дмитрием Стешиным кадрах запечатлены последствия обстрела центра Донецка украинскими войсками с использованием крылатых ракет Storm Shadow.
Удар украинских вооруженных сил привел к возгоранию на рыночной площади и частичному разрушению строений.
В результате происшествия один человек погиб — местная жительница, при этом не менее двух были травмированы. Эту информацию подтвердил глава ДНР Денис Пушилин.
Как проинформировали в оперативных структурах Республики, атака привела к возгоранию, точные масштабы разрушений пока уточняются.
Военный корреспондент акцентирует внимание на том, что подобный обстрел произошел впервые за последние несколько месяцев.
Накануне военкор Стешин уточнил, что атаковавшая Донецк ракета Storm Shadow не достигла цели.