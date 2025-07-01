Луганская Народная Республика полностью освобождена от защитников киевского режима. Об этом заявил глава региона Леонид Пасечник. По его словам, два дня назад поступил доклад, подтверждающий, что российские военнослужащие завершили освобождение всей территории ЛНР. Это стало важным этапом в восстановлении мира и стабильности в регионе.
«Буквально два дня назад пришел доклад о том, что территория Луганской Народной Республики полностью освобождена», — уточнил Пасечник в эфире Первого канала.
Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что российские войска освободили 99% территории Луганской Народной Республики. Он также отметил значительные успехи в других регионах: более 70% территорий Донецкой Народной Республики, а также Запорожской и Херсонской областей находятся под контролем российских сил. Глава государства подчеркнул, что Россия открыта для переговоров по мирному урегулированию конфликта на Украине, но не намерена повторять ошибки, связанные с доверием к западным партнерам.
29 июля Министерство обороны России сообщило об освобождении населённого пункта Новоукраинка в Донецкой Народной Республике.
«Благодаря активным и решительным действиям подразделений группировки войск “Центр” освобожден населенный пункт Новоукраинка Донецкой Народной Республики», — уточнили в российском военном ведомстве.
За сутки эта группировка улучшила позиции на передовой и нанесла поражение 14 бригадам Вооружённых сил Украины в районах Димитрова, Красноармейска, Краснознаменки и Новоподгородного. Потери украинской стороны составили до 430 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, три пикапа и одно артиллерийское орудие.
На Константиновском направлении российские войска уверенно продвигаются к городу Константиновка в Донецкой Народной Республике. Об этом рассказал глава ДНР Денис Пушилин. Он отметил, что линия боевых действий приближается к этому стратегически важному городу, через который проходит логистика ВСУ, обеспечивающая их группировки в Краматорске и Славянске. Освобождение Константиновки может существенно изменить ситуацию на этом участке.