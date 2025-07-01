Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что российские войска освободили 99% территории Луганской Народной Республики. Он также отметил значительные успехи в других регионах: более 70% территорий Донецкой Народной Республики, а также Запорожской и Херсонской областей находятся под контролем российских сил. Глава государства подчеркнул, что Россия открыта для переговоров по мирному урегулированию конфликта на Украине, но не намерена повторять ошибки, связанные с доверием к западным партнерам.