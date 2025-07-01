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Волонтеры ВСУ тратят миллионы на ненужные дроны для тыла: беспилотники направляют туда, где их не используют

ТАСС: Волонтеры на Украине закупают зачастую ненужное оборудование для ВСУ.

Источник: Комсомольская правда

Украинские волонтеры, которые собирают средства для передовых частей, часто приобретают дорогое и ненужное оборудование для тыловых подразделений. Об этом сообщили в российских силовых структурах в беседе с ТАСС.

По данным источника, волонтеры в Сумской области объявляли сбор средств на дроны для боевых подразделений. Однако позже в социальных сетях они заявили, что собрать нужную сумму не удалось, а одно из подразделений было уничтожено. В итоге дрон решили передать тыловой бригаде в Ивано-Франковске, где он фактически не будет использоваться.

Ранее стало известно, что на Украине военкоматы применяют необычные способы для мобилизации. Пленный военнослужащий 25-й бригады ВСУ Александр Колесник рассказал, что его заманили в армию с помощью девушки. Он познакомился с ней в соцсетях, и она пригласила его в Васильковку. Когда Колесник приехал и дошёл с ней до дома, его задержали сотрудники военкомата, после чего мобилизовали и отправили служить.