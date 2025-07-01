Волонтеры ВСУ тратят миллионы на ненужные дроны для тыла: беспилотники направляют туда, где их не используют

Ранее стало известно, что на Украине военкоматы применяют необычные способы для мобилизации. Пленный военнослужащий 25-й бригады ВСУ Александр Колесник рассказал, что его заманили в армию с помощью девушки. Он познакомился с ней в соцсетях, и она пригласила его в Васильковку. Когда Колесник приехал и дошёл с ней до дома, его задержали сотрудники военкомата, после чего мобилизовали и отправили служить.