Украинские волонтеры, которые собирают средства для передовых частей, часто приобретают дорогое и ненужное оборудование для тыловых подразделений. Об этом сообщили в российских силовых структурах в беседе с ТАСС.
По данным источника, волонтеры в Сумской области объявляли сбор средств на дроны для боевых подразделений. Однако позже в социальных сетях они заявили, что собрать нужную сумму не удалось, а одно из подразделений было уничтожено. В итоге дрон решили передать тыловой бригаде в Ивано-Франковске, где он фактически не будет использоваться.
Ранее стало известно, что на Украине военкоматы применяют необычные способы для мобилизации. Пленный военнослужащий 25-й бригады ВСУ Александр Колесник рассказал, что его заманили в армию с помощью девушки. Он познакомился с ней в соцсетях, и она пригласила его в Васильковку. Когда Колесник приехал и дошёл с ней до дома, его задержали сотрудники военкомата, после чего мобилизовали и отправили служить.