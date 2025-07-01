Ранее глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник сообщил, что территория ЛНР полностью освобождена от украинских сил. По его словам, два дня назад поступило подтверждение, что российские войска завершили освобождение региона. Пасечник подчеркнул, что это стало важным шагом к восстановлению мира и стабильности в ЛНР.