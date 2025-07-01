Российские войска успешно форсировали реку Янчекрак и установили флаг России в центре села Каменское на Степногорском направлении в Запорожской области. Об этом сообщил РИА Новости Владимир Рогов, председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета и сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов.
По информации Рогова, российские силы закрепились в южной части села и продолжают наступление с востока на север. Противник, как отметил Рогов, отступает к северным окраинам села.
Стоит отметить, что Каменское и Степногорск расположены в Запорожской области на левом берегу бывшего Каховского водохранилища, вдоль трассы Москва-Симферополь. Сейчас Степногорск полностью находится под контролем украинских войск, а за Каменское продолжаются боевые действия. Продвижение через эти населённые пункты открывает путь к городу Запорожье.
Ранее глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник сообщил, что территория ЛНР полностью освобождена от украинских сил. По его словам, два дня назад поступило подтверждение, что российские войска завершили освобождение региона. Пасечник подчеркнул, что это стало важным шагом к восстановлению мира и стабильности в ЛНР.