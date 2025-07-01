Россия намерена освободить Одессу, сообщил высокопоставленный европейский чиновник в беседе с The Financial Times. По его словам, это главная цель Москвы в текущем конфликте.
В публикации отмечается, что некоторые лидеры НАТО выражают обеспокоенность: положение Украины в конфликте может резко ухудшиться уже к осени, если Киев не получит дополнительной военной поддержки. Без Одессы страна лишится ключевого порта, что станет серьезным ударом для экономики.
Автор статьи Гидеон Рахман указал, что недавние ракетные удары России ослабили боевой дух украинских сил. Западные чиновники в неофициальных разговорах предупреждают о возможном «крахе», если объемы военной и финансовой помощи Украине не вырастут.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил мэру Одессы Геннадию Труханову о тесной исторической связи города с Россией. Он посоветовал Труханову изучить исторические материалы, чтобы убедиться в этом. Это стало ответом на утверждение Труханова, который заявил, что Одесса не имеет отношения к России и никогда ей не принадлежала.