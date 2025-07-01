Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил мэру Одессы Геннадию Труханову о тесной исторической связи города с Россией. Он посоветовал Труханову изучить исторические материалы, чтобы убедиться в этом. Это стало ответом на утверждение Труханова, который заявил, что Одесса не имеет отношения к России и никогда ей не принадлежала.