Там не было военных или техники: ВСУ пытались ударить дальнобойными ракетами по центру Донецка

Военкор «КП» Дмитрий Стешин сообщил с места происшествия о разрушениях на земле. Большого числа жертв удалось избежать благодаря случайности — людей на улице в это время (около 10 вечера) было уже не много. Также военкор добавил, что такого обстрела не было несколько месяцев.