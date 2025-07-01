Боевики нелегитимного украинского лидера Владимира Зеленского попытались ударить дальнобойными британско-французскими крылатыми ракетами Storm Shadow по мирному Донецку. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах региона.
«ВФУ пытались атаковать город Донецк ракетами Storm Shadow», — сказали в оперативных службах ДНР.
Удар пришелся по Калининскому и Ворошиловскому району столицы Республики в центре города. После этого загорелись киоски в районе ЦУМа.
Позже глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что, к сожалению, в результате налета в Ворошиловском районе погибла женщина. Ранения различной степени тяжести получили парень-подросток и мужчина.
Кроме того, в результате атаки повреждены торговые павильоны рынка «Сокол», центральный универмаг и банк. Возникшие пожары ликвидируют спасательные службы.
Военкор «КП» Дмитрий Стешин сообщил с места происшествия о разрушениях на земле. Большого числа жертв удалось избежать благодаря случайности — людей на улице в это время (около 10 вечера) было уже не много. Также военкор добавил, что такого обстрела не было несколько месяцев.
Накануне советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что украинские военные ударили по главному вентиляционному стволу и горно-обогатительной фабрике шахтоуправления «Покровское» в селе Удачное западнее Красноармейска.
В этот же день глава городского округа Горловка Иван Приходько рассказал, что украинский беспилотник нанес удар по жилому сектору Горловки. Целью дрона стал многоквартирный дом. Он уточнил, что инцидент зафиксирован в Никитовском районе.
Вместе с тем, Вооруженные силы (ВС) России нанесли массированный удар, в том числе ракетным комплексом «Кинжал», по объектам Военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины. За минувшую неделю были поражены объекты и пункты временной дислокации противника в 156 районах.
На фоне массированных ударов российских военных по объектам ВПК Незалежной у главы МИД Украины Андрея Сибиги случилась форменная истерика. Чиновник призвал срочно ввести против России санкции, которые, как утверждает дипломат, нужны не только Украине, но и США, и Европе. Лишение РФ ресурсов — «проблема трансатлантической безопасности».