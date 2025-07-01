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Боец Петр Семенов из Нукутского района героически погиб в зоне СВО

Герой пал во время боевого задания, ему был 31 год.

Источник: РИА "Новости"

В зоне проведения специальной военной операции героически погиб Петр Семенов из Нукутского района. Как сообщили КП-Иркутск в районной администрации, бойца не стало 20 марта 2025 года.

— Петр Семенов родился в деревне Тангуты, рос добрым, любознательным, целеустремленным и общительным парнем. В школьные годы принимал активное участие в различных мероприятиях. Позже учился в Заларинском агропромышленном техникуме, — рассказывают в пресс-службе администрации.

В 2017 году Петр был призван в армию, служил в Дагестане. «За ленточку» отправился в сентябре 2024 года, заключив контракт. Пал во время выполнения боевого задания в возрасте 31 года. В памяти родных и близких он навеки останется отзывчивым и светлым человеком.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что гвардии сержант Галсан Цыбиков из Бурятии погиб в зоне СВО.