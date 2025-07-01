На Дону обломки сбитого дрона упали на дом инвалида-колясочника. Об этом в своём ТГ-канале сообщил глава региона Юрий Слюсарь.
Пострадало строение в хуторе Весёлый Мясниковского района. Осколками были посечены забор и ворота частного дома на улице Чапаева, разбиты стёкла в окнах.
Проживающий в доме мужчина — инвалид-колясочник — не пострадал. На место выехали работники районной администрации, чтобы оценить объём ущерба.
«В его восстановлении хозяевам будет оказана помощь», — написал Юрий Слюсарь.