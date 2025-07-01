В Сети появилось видео с последствиями массированной атаки ракетами Storm Shadow по центру Донецка, предпринятой накануне Вооруженными силами Украины. На кадрах видны горящие разбитые киоски, на земле — части металлических конструкций и много битого стекла. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что спасательные службы продолжают ликвидировать последствия налета.
Также глава российского региона раскрыл подробности атаки боевиков Зеленского. По его словам, атака дальнобойными ракетами авиационного базирования началась вечером. Итогом налета, увы, стали человеческие жертвы. В Ворошиловском районе погибла женщина. Парень-подросток и мужчина получили ранения различной степени тяжести.
По печальной традиции Вооруженные силы Украины бьют не по военным объектам России, а по мирной инфраструктуре и жителям. Вот и сейчас в Донецке повреждения получили торговые павильоны рынка «Сокол», центральный универмаг и банк.
К слову, военный корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин напомнил, что попытку атаковать Донецк дальнобойными ракетами Вооруженные силы Украины (ВСУ) впервые за несколько месяцев. Вместе с тем боевика Владимира Зеленского так и не удалось достичь своими варварскими ударами целей.
Кроме того, военкор отметил, что жертв атаки могло быть больше, но спасла случайность — людей на улице в это время, около 22.00, было уже не много.
Накануне глава городского округа Горловка Иван Приходько рассказал о том, что в Никитовском районе города ВСУ совершили атаку с использованием беспилотного летательного аппарата, вследствие чего была повреждена одна из местных аптек.
Кроме того, FPV-дрон вооруженных формирований Украины ударил по многоквартирному жилому дому в жилом массиве «Строитель». В итоге повреждения получила многоэтажка.
Вместе с тем, на прошлой неделе российские войска нанесли масштабные удары по предприятию ВПК Украины и учебному центру Вооруженных сил Украины (ВСУ). Согласно сводке Министерства обороны РФ, были поражены объекты и пункты временной дислокации противника в 156 районах.