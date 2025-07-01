Мэр Харькова рассказал об атаке дронов ВС РФ нового типа «Черника»

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что город впервые подвергся атаке российским беспилотником нового типа «Черника». По его словам, специалисты Департамента ЧС зафиксировали применение этого дрона.
«Специалисты Департамента чрезвычайных ситуаций впервые зафиксировали удар дроном нового типа под названием “Черника”», — написал градоначальник в Telegram-канале.
В апреле 2024 года в зону специальной военной операции направили свыше 4,5 тысячи беспилотников «Черника-2». Эти аппараты используют для уничтожения окопов, легкой бронетехники и живой силы. Особенность «Черники-2» — устойчивость к системам радиоэлектронной борьбы.
Разработчик дрона пояснил, что он может лететь к цели автоматически, но для повышения точности оператор берет управление на себя и вручную корректирует удар.
Минобороны России 29 июня заявило, что российские войска нанесли массированный удар по объектам военно-промышленного комплекса Украины, в том числе с применением ракетного комплекса «Кинжал».