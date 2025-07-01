Российский офицер взорвал пулемётный расчёт и захватил опорный пункт ВСУ

Капитан Вооружённых сил России Руслан Жвакин в рамках выполнения боевых задач взорвал пулемётный расчёт и захватил опорный пункт ВСУ на одном из тактически важных направлений, сообщили в Минобороны РФ.
Вместе с офицером действовала группа подчинённых, которую он повёл в атаку.
«Из стрелкового оружия Руслан лично уничтожил двух боевиков и броском гранаты подавил пулемётную огневую точку. Вражеские позиции были взяты в течение короткого времени», — отметили в ведомстве.
При этом группа российских военных шла вперёд, несмотря на постоянный обстрел со стороны противника. Подчёркивается, что действия Жвакина обеспечили быстрое продвижение штурмовой группы вглубь опорного пункта.
После захвата объекта капитан и его подчинённые в течение продолжительного времени успешно отражали контратаки ВСУ.
Напомним, в конце апреля Министерство обороны России обнародовало информацию о лейтенанте российских войск Никите Пироженко, который проявил мужество и спас своих сослуживцев, эвакуировав их под огнём противника.