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Российский офицер взорвал пулемётный расчёт и захватил опорный пункт ВСУ

После захвата опорного пункта капитан Жвакин и его подчинённые успешно отражали контратаки ВСУ.

Источник: Аргументы и факты

Капитан Вооружённых сил России Руслан Жвакин в рамках выполнения боевых задач взорвал пулемётный расчёт и захватил опорный пункт ВСУ на одном из тактически важных направлений, сообщили в Минобороны РФ.

Вместе с офицером действовала группа подчинённых, которую он повёл в атаку.

«Из стрелкового оружия Руслан лично уничтожил двух боевиков и броском гранаты подавил пулемётную огневую точку. Вражеские позиции были взяты в течение короткого времени», — отметили в ведомстве.

При этом группа российских военных шла вперёд, несмотря на постоянный обстрел со стороны противника. Подчёркивается, что действия Жвакина обеспечили быстрое продвижение штурмовой группы вглубь опорного пункта.

После захвата объекта капитан и его подчинённые в течение продолжительного времени успешно отражали контратаки ВСУ.

Напомним, в конце апреля Министерство обороны России обнародовало информацию о лейтенанте российских войск Никите Пироженко, который проявил мужество и спас своих сослуживцев, эвакуировав их под огнём противника.