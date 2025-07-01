В Сумской области, в районе Юнаковки, практически полностью уничтожена 2-я рота 13-го батальона 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ. Об этом сообщили представители российских силовых ведомств в беседе с ТАСС.
По данным силовиков, значительные потери украинских военных подтверждены официальными некрологами. Уничтожение роты произошло в конце июня.
Командование ВСУ продолжает попытки вернуть утраченные позиции на Сумском направлении, отправляя штурмовые группы в атаки. Однако, как отметили в силовых структурах, российские бойцы из группировки «Север» успешно их уничтожают. За последние сутки противник провел десять безрезультатных контратак в районах Андреевки, Новониколаевки, Яблоновки, села Садки и Юнаковки.
Ранее на Южнодонецком направлении подразделение ВСУ под названием «Вавилон» было ликвидировано российскими военными из группировки «Восток». Командир подразделения с позывным Бизон сообщил, что «Вавилон» оказывал сопротивление и поддерживал свою пехоту, но был быстро уничтожен.