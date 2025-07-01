ТАСС: в Юнаковке Сумской области уничтожена рота бойцов ВСУ

Командование ВСУ продолжает попытки вернуть утраченные позиции на Сумском направлении, отправляя штурмовые группы в атаки. Однако, как отметили в силовых структурах, российские бойцы из группировки «Север» успешно их уничтожают. За последние сутки противник провел десять безрезультатных контратак в районах Андреевки, Новониколаевки, Яблоновки, села Садки и Юнаковки.