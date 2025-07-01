Мать из Хабаровска черед суд добилась 3 млн рублей за погибшего на СВО сына

С 2013 года женщина была официальным опекуном молодого человека, который впоследствии стал участником СВО. Она воспитывала и содержала его, исполняя обязанности родителя. После гибели бойца при выполнении боевого задания женщина обратилась в страховую компанию за выплатой, но получила отказ.