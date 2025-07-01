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Мать из Хабаровска черед суд добилась 3 млн рублей за погибшего на СВО сына

После гибели бойца при выполнении боевого задания, женщина обратилась в страховую компанию за выплатой, но получила отказ.

Источник: Freepik

Жительница Хабаровска через суд получила более 3 млн рублей компенсации за сына, погибшего в зоне специальной военной операции. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

С 2013 года женщина была официальным опекуном молодого человека, который впоследствии стал участником СВО. Она воспитывала и содержала его, исполняя обязанности родителя. После гибели бойца при выполнении боевого задания женщина обратилась в страховую компанию за выплатой, но получила отказ.

«Причиной отказа стало то, что опекун, по мнению страховщика, не входит в перечень лиц, имеющих право на получение страховой суммы и единовременного пособия после смерти военнослужащего», — отметили в надзорном ведомстве.

Прокуратура обратилась в суд с иском о признании женщины лицом, фактически воспитавшим погибшего не менее чем за пять лет до его совершеннолетия. Суд согласился с доводами надзорного ведомства и удовлетворил требования.

После вступления решения в законную силу женщине были перечислены выплаты на общую сумму свыше 3 миллионов рублей.