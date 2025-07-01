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60 дронов ВСУ сбиты над Крымом и регионами России

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл — РИА Новости Крым. В течение минувшей ночи враг пытался атаковать российскую территорию при помощи дронов самолетного типа — 60 украинских беспилотников уничтожены в небе над семью регионами РФ, а также над Черным и Азовским морями. Об этом утром во вторник сообщили в Минобороны.

«В течение прошедшей ночи 1 июля дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 60 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении.

При этом, самое большое количество беспилотников сбиты над Крымом — 17, над территорией Ростовской области уничтожено 16 БПЛА, над акваторией Азовского моря сбыто 11 дронов ВСУ, над Курской областью — пять, над Саратовской — четыре, над акваторией Черного моря ликвидированы три беспилотника врага, над Белгородской областью — два, а также по одному БПЛА уничтожено над территориями Воронежской и Орловской областей.

Накануне сообщалось, что российские силы и средства ПВО в течение минувшей ночи уничтожили 15 беспилотников ВСУ, в том числе пять — над акваторией Азовского моря.

Ранее исполнительный директор Института стран СНГ в Севастополе, историк флота, капитан 1-го ранга запаса Сергей Горбачев рассказал, что для атак по российским регионам ВСУ, как правило, используют реактивные беспилотные летательные аппараты самолетного типа, над полями сражений — малые дроны.

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