В Самарской области объявили опасность атаки беспилотников 1 июля

Во вторник, 1 июля 2025 года, в Самарской области снова объявили опасность атаки беспилотников. Жителей попросили быть осторожнее. МЧС разослало предупреждение около пяти часов утра.
«В Самарской области объявлена опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны», — говорится в сообщении.
В случае атаки беспилотников тем, кто находится в здании, рекомендуют спуститься в подвал или паркинг, при этом нельзя пользоваться лифтом. В квартире лучше всего подходит для укрытия ванная комната: нужно сесть на пол и не подходить к окнам. На улице следует укрыться в ближайшем здании, важно покинуть транспорт.
При обнаружении БПЛА или его частей нельзя ничего трогать, лучше сразу покинуть это место. В случае ЧС звонить по телефону 112. Напомним, 24 июня угроза атаки БПЛА в Самарской области длилась 18 часов. В этот день регион попытался атаковать беспилотник.
Тысячи пассажиров застряли в Курумоче из-за долгих задержек вылетов. Также беспилотники были сбиты 25 июня и 27 июня.