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Российские военные вывезли танк ВСУ Leopard из приграничья Курской области

ВС РФ использовали для вывоза бронемашины танки Т-80, оборудованные эвакуационными средствами.

Источник: Аргументы и факты

Бойцы Воздушно-десантных войск РФ вывезли из одного из приграничных районов Курской области подбитый танк Leopard 2А6 украинских формирований, сообщило Министерство обороны России.

Вражескую боевую машину российский FPV-дрон поразил ещё зимой 2025 года. Беспилотником с помощью оптоволоконной связи управлял оператор отдельного разведывательного батальона тульских десантников с позывным Зяба.

Эвакуация танка проходила в два этапа. Сначала бойцы провели инженерно-техническую разведку района, в котором подбили боевую машину. После состоялся непосредственный вывоз техники.

Для этого использовались танки Т-80, оборудованные эвакуационными средствами.

Напомним, 30 июня стало известно, что в Сумской области российские операторы FPV-дронов с помощью подразделения морской пехоты поразили танк Leopard, замаскированный ВСУ в лесопосадке. Уничтожение цели было подтверждено средствами объективного контроля.