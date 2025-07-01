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В Таганроге после атаки БПЛА поврежден жилой дом

В ночь на 1 июля обломки сбитого БПЛА повредили жилой дом в Таганроге. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова в своем телеграм-канале.

Российские ПВО сбили БПЛА в Таганроге. Обломки украинского беспилотника упали на улице 7-ая Садовая площадка, 12 и повредили стекла жилого дома. Никто не пострадал.

Здание будет обследовано и зафиксирован ущерб для оказания помощи.

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