В Таганроге оценят повреждения после атаки БПЛА на Ростовскую область

Минувшей ночью она выехала на место ЧП: обломки БПЛА попали в многоквартирный дом на улице 7-я Садовая площадка, 12. Был сформирован оперативный штаб и создана рабочая группа. Также на месте прошло экстренное заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
«Были повреждены стекла в доме. Пострадавших нет», — пояснила глава.
Утром 1 июля комиссия приступит к оценке ущерба. Это необходимо для последующего оказания помощи жителям.
А ранее мы сообщали о мощной атаке ВСУ на Ростовскую область.
Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше