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В Таганроге оценят повреждения после атаки БПЛА на Ростовскую область

Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова в своём ТГ-канале.

Минувшей ночью она выехала на место ЧП: обломки БПЛА попали в многоквартирный дом на улице 7-я Садовая площадка, 12. Был сформирован оперативный штаб и создана рабочая группа. Также на месте прошло экстренное заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

«Были повреждены стекла в доме. Пострадавших нет», — пояснила глава.

Утром 1 июля комиссия приступит к оценке ущерба. Это необходимо для последующего оказания помощи жителям.

А ранее мы сообщали о мощной атаке ВСУ на Ростовскую область.

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