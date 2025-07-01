Минувшей ночью над Ростовской областью сбили 16 БПЛА

Силы противовоздушной обороны уничтожили 16 беспилотников над территорией Ростовской области. Об этом сообщили в министерстве обороны РФ. Происшествие случилось в ночь на 1 июля.
По данным ведомства, всего над территорией России ПВО перехватила и уничтожила 60 украинских беспилотников. Все дроны были самолетного типа.
В результате атаки на Ростовскую область не обошлось без последствий. Так, в поселении Мясниковского района осколками были посечены забор и ворота частного дома по улице Чапаева, разбиты стекла в окнах дома. А в Таганроге тем временем в многоквартирном доме выбило несколько окон. К счастью, обошлось без пострадавших.
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