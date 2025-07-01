Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минувшей ночью над Ростовской областью сбили 16 БПЛА

Силы ПВО сбили 16 БПЛА над территорией Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

Силы противовоздушной обороны уничтожили 16 беспилотников над территорией Ростовской области. Об этом сообщили в министерстве обороны РФ. Происшествие случилось в ночь на 1 июля.

По данным ведомства, всего над территорией России ПВО перехватила и уничтожила 60 украинских беспилотников. Все дроны были самолетного типа.

В результате атаки на Ростовскую область не обошлось без последствий. Так, в поселении Мясниковского района осколками были посечены забор и ворота частного дома по улице Чапаева, разбиты стекла в окнах дома. А в Таганроге тем временем в многоквартирном доме выбило несколько окон. К счастью, обошлось без пострадавших.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше