Бойцы чебаркульской дивизии получили дроны и квадроциклы от родного региона

Заместитель губернатора Челябинской области Алексей Фартыгин доставил в зону СВО военное имущество. Современную технику — FPV-дроны, квадрокоптеры, металлодетекторы, квадроциклы, мотоциклы и другое спецоборудование — получили военнослужащие трех частей: 90-й танковой дивизии, 36-го мотострелкового полка 25-й общевойсковой армии и 15-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады.
Оборудование позволит повысить эффективность выполнения боевых задач. Как отметил Алексей Фартыгин, техническая помощь бойцам передана по поручению губернатора Алексея Текслера.
— Мы гордимся вами, вашим мужеством и профессионализмом в выполнении важнейших задач по защите Родины. Важно было лично пообщаться с земляками, услышать их нужды, — сказал вице-губернатор.
Бойцы поблагодарили главу региона и жителей Южного Урала за системную поддержку.