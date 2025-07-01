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Бойцы чебаркульской дивизии получили дроны и квадроциклы от родного региона

Челябинский вице-губернатор передал современное оборудование бойцам СВО.

Источник: Министерство общественной безопасности Челябинской области

Заместитель губернатора Челябинской области Алексей Фартыгин доставил в зону СВО военное имущество. Современную технику — FPV-дроны, квадрокоптеры, металлодетекторы, квадроциклы, мотоциклы и другое спецоборудование — получили военнослужащие трех частей: 90-й танковой дивизии, 36-го мотострелкового полка 25-й общевойсковой армии и 15-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады.

Оборудование позволит повысить эффективность выполнения боевых задач. Как отметил Алексей Фартыгин, техническая помощь бойцам передана по поручению губернатора Алексея Текслера.

— Мы гордимся вами, вашим мужеством и профессионализмом в выполнении важнейших задач по защите Родины. Важно было лично пообщаться с земляками, услышать их нужды, — сказал вице-губернатор.

Бойцы поблагодарили главу региона и жителей Южного Урала за системную поддержку.