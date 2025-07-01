Над Черным и Азовским морями сбили 14 БПЛА

На подлете к Краснодарскому краю в ночь на 1 июля были сбиты БПЛА. По данным Минобороны, над Черным и Азовским морями уничтожили 14 беспилотников.
«11 дронов перехвачены над акваторией Азовского моря, три — над Черным морем», — уточнили в ведомстве.
Всего над Россией за ночь сбито 60 дронов.
По данным оперативного канала для безопасности несколько раз перекрывали движение на Крымском мосту. Сообщения об ограничениях были опубликованы в 21:04 30 июня и 00:23 1 июля.
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