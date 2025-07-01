Российские военные, находившиеся в 2022 году в некоторых районах Харьковской области, относились к местным жителям лучше, чем ВСУ, которые пришли после них. Об этом ТАСС сообщила девушка, которая три года назад вывезла из села Двуречное своих родных.
По ее словам, пока в поселке стояли российские военные, было спокойно.
«Тетя с радостью угощала наших бойцов домашней едой, жителям села разрешали свободно ходить в магазины. Военные просто держали территорию, никого не трогали», — рассказала она.
Но после того, как в Двуречное зашли боевики Владимира Зеленского, они уничтожили ее родовой дом.
Ранее пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков отметил, что Вооруженные силы (ВС) России в ходе проведения специальной военной операции наносят удары только по военным объектам и очень бережно относятся к гражданскому населению Украины, в отличие от украинской армии.