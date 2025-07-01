460 минут продержался режим атаки беспилотников над Воронежской областью

Сегодня, 1 июля, в 8:26 над Воронежской областью отменили режим атаки БпЛА. Об этом в своем телеграм-канале написал губернатор Александр Гусев. Режим сохранялся более семи часов или 460 минут — с 0:46.
За это время дежурные силы ПВО сбили над нашим регионом один беспилотник. К счастью, обошлось без последствий на земле.
Всего минувшей ночью над семью регионами и двумя морями нашей страны, по данным Минобороны РФ, уничтожили 60 вражеских беспилотников.
Напомним, что воронежские власти просят не выкладывать в сеть фото и видео материалы с работой ПВО.
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