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460 минут продержался режим атаки беспилотников над Воронежской областью

Ночью над регионом сбили один БпЛА.

Сегодня, 1 июля, в 8:26 над Воронежской областью отменили режим атаки БпЛА. Об этом в своем телеграм-канале написал губернатор Александр Гусев. Режим сохранялся более семи часов или 460 минут — с 0:46.

За это время дежурные силы ПВО сбили над нашим регионом один беспилотник. К счастью, обошлось без последствий на земле.

Всего минувшей ночью над семью регионами и двумя морями нашей страны, по данным Минобороны РФ, уничтожили 60 вражеских беспилотников.

Напомним, что воронежские власти просят не выкладывать в сеть фото и видео материалы с работой ПВО.

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