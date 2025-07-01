В зоне специальной военной операции распространено использование режимом нелегитимного украинского лидера Владимира Зеленского запрещенных методов ведения боевых действий. Об этом сообщили в Федеральной Службе Безопасности России (ФСБ).
Ранее в силовом ведомстве, напомним, отметили, что сотрудники ФСБ вместе с Минобороны РФ обнаружили вблизи села Ильинка Кураховского района Донецкой Народной Республики схрон ВСУ. В нем были дроны, начиненные запрещенным отравляющим веществом хлорпикрином.
Также стало известно, что Запад активно использует психологические операции украинских военных для дестабилизации обстановки в странах СНГ.