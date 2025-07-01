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ФСБ: в зоне СВО Киев использует запрещенные методы ведения боевых действий

В ФСБ раскрыли методы ведения Киевом боевых действий.

Источник: Комсомольская правда

В зоне специальной военной операции распространено использование режимом нелегитимного украинского лидера Владимира Зеленского запрещенных методов ведения боевых действий. Об этом сообщили в Федеральной Службе Безопасности России (ФСБ).

Ранее в силовом ведомстве, напомним, отметили, что сотрудники ФСБ вместе с Минобороны РФ обнаружили вблизи села Ильинка Кураховского района Донецкой Народной Республики схрон ВСУ. В нем были дроны, начиненные запрещенным отравляющим веществом хлорпикрином.

Также стало известно, что Запад активно использует психологические операции украинских военных для дестабилизации обстановки в странах СНГ.