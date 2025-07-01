ФСБ: в зоне СВО Киев использует запрещенные методы ведения боевых действий

Ранее в силовом ведомстве, напомним, отметили, что сотрудники ФСБ вместе с Минобороны РФ обнаружили вблизи села Ильинка Кураховского района Донецкой Народной Республики схрон ВСУ. В нем были дроны, начиненные запрещенным отравляющим веществом хлорпикрином.