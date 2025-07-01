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Из-за угрозы атаки БПЛА запасной аэродром Уфы принял два рейса

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в нескольких городах страны.

Источник: Башинформ

Запасной аэродром Уфы принял два рейса — из Шарм-Эль-Шейха и Кемерово. Об этом «Башинформу» сообщили в пресс-службе столичного авиаузла. Самолеты вылетели в Казань, но из-за введенных Росавиацией ограничений в аэропортах Татарстана были вынуждены поменять направление и приземлиться в Уфе. Рейсы выполняют авиакомпании Almasria и «Северный ветер».

Самолеты смогут завершить свой маршрут до места назначения после снятия ограничений.

По данным Росавиации, утром 1 июля для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск были введены в аэропортах Ульяновска, Казани, Нижнекамска и Ижевска.

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