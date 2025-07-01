Сотрудники Федеральной службы Безопасности обнаружили в Донецкой Народной Республике обнаружили схрон ВСУ с самодельными бомбами для дронов, которые были начинены запрещенным боевым отравляющим веществом хлорпикрином. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Отмечается, что тайник располагался около села Ильинка Кураховского района ДНР. А хлорпикрин, которым были напичканы украинские беспилотники, запрещен в качестве средства ведения войны международной конвенцией о запрещении химического оружия.
Следственное управление ФСБ уже расследует уголовное дело, возбужденное по статье 355 «Разработка, производство, накопление, приобретение или сбыт оружия массового поражения» УК РФ.
Ранее в ФСБ отметили, что боевики киевского режима широко применяют на передовой запрещенные методы ведения боевых действий.
Не менее безжалостно командование украинской армии относится и своим бойкам. Уже с самого начала спецоперации выяснилось, что военные медицинские специалисты предлагали солдатам ВСУ бесплатный наркотик «для бодрости», а затем заставляли его покупать.