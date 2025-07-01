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ВС РФ уничтожили пункт временной дислокации ВСУ с помощью БПЛА «Герань-2»

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Российские войска уничтожили пункт временной дислокации 143-й отдельной механизированной бригады ВСУ с применением беспилотников «Герань-2» в районе населенного пункта Райское в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ, опубликовав соответствующие кадры.

Источник: РИА "Новости"

«Минобороны опубликовало кадры уничтожения пункта временной дислокации 143-й омбр ВСУ с применением беспилотных летательных аппаратов “Герань-2” в районе н. п. Райское ДНР», — говорится в сообщении.

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