ВС РФ уничтожили пункт временной дислокации ВСУ с помощью БПЛА «Герань-2»

«Минобороны опубликовало кадры уничтожения пункта временной дислокации 143-й омбр ВСУ с применением беспилотных летательных аппаратов “Герань-2” в районе н. п. Райское ДНР», — говорится в сообщении.
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Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше