Боец из Эхирит-Булагатского района погиб в зоне СВО

Владимир Николаев из Эхирит-Булагатского района Приангарья погиб в зоне СВО. Военнослужащему был 31 год, пишет ИА IrkutskMedia.
Как сообщил в своем тг-канале (18+) мэр района Геннадий Осодоев, Владимир Станиславович родился 13 декабря 1993 года в деревне Имигей. Окончив Харанутскую общеобразовательную школу и Усть-Ордынскую СОШ № 2, поступил в Иркутский авиационный колледж.
В ноябре 2012 года был призван в армию. Срочную службу проходил сапером в инженерных войсках в Хабаровском крае. После Владимир Николаев работал слесарем в СТО «Гараж», а затем строителем.
8 октября 2024 года после подписания контракта мужчина был направлен в зону проведения СВО.
Ефрейтор Владимир Николаев погиб 16 июня 2025 года при выполнении боевого задания.