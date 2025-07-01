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В аэропортах Казани и Нижнекамска сняли ограничения

В аэропортах Казани и Нижнекамска в 10.16 сняли временные ограничения. Об этом сообщает представитель Росавиации.

Напомним, что сегодня ранним утром в аэропортах из-за «угрозы атаки беспилотных воздушных средств» действовал режим «Ковер».

Воздушная гавань временно не принимала и не отправляла рейсы, отмечает представитель Росавиации Артем Кореняко.