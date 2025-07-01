Пасечник: ЛНР ночью 1 июля атаковали 40 украинских дронов-камикадзе

Как сообщил глава республики Леонид Пасечник, в воздушном налете участвовали 40 дронов ВСУ.
В Луганске обломки сбитых зенитчиками беспилотников упали на территорию нефтебазы и частный сектор. Ранение получила мирная жительница. Во время пролета БПЛА она вместе с семьей пряталась в подвале. Получила осколочные ранения, когда решила покинуть убежище. Ее состояние медики оценивают, как средней тяжести.
«На место происшествия оперативно выехали расчеты МЧС, возгорание на территории нефтебазы ликвидировано. Работает следственная группа республиканского СК», — подчеркнул глава региона.
Под ударами дронов-камикадзе оказались также жилые дома в Фащевке Перевальского муниципального округа и городе Антрацит. В Петровском городском округе Красный Луч поврежден участок железнодорожного полотна. В Сватово оказалось разрушено здание поликлиники.
«Вражеская атака была массированной, и только благодаря работе системы ПВО удалось избежать многочисленных жертв и разрушений», — подчеркнул Леонид Пасечник.
По данным Минобороны РФ, в ночь на 1 июля было сбито 60 украинских беспилотников.