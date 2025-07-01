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В Татарстане спустя шесть часов сняли режим беспилотной опасности

В Татарстане в 10:19 мск отменили режим беспилотной опасности, он действовал почти 6 часов. Информация об этом появилась в официальном приложении МЧС России.

Источник: Коммерсантъ

Режим был введен в 4:49 мск. В связи с угрозой аэропорт Казани временно закрыли в 6:24, следом в 7:08 был закрыт аэропорт Нижнекамска. С 6:30 в казанской воздушной гавани действовал план «Ковер». Из-за ограничений в аэропорту Казани наблюдаются массовые задержки рейсов на прилет и вылет.