В Татарстане спустя шесть часов сняли режим беспилотной опасности

Режим был введен в 4:49 мск. В связи с угрозой аэропорт Казани временно закрыли в 6:24, следом в 7:08 был закрыт аэропорт Нижнекамска. С 6:30 в казанской воздушной гавани действовал план «Ковер». Из-за ограничений в аэропорту Казани наблюдаются массовые задержки рейсов на прилет и вылет.