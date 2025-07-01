ВСУ потеряли за сутки в зоне СВО более 1 365 военных

Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение живой силе и технике механизированной, егерской, десантно-штурмовой бригад, 2 штурмовых полков ВСУ, 2 бригад теробороны и отряда специального назначения «Химера» ГУР в районах населенных пунктов Варачино, Садки, Храповщина, Бессаловка, Новониколаевка и Юнаковка Сумской области. На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной бригады ВСУ и 2 бригад теробороны в районах населенных пунктов Охримовка, Огурцово, Ольховатка и Волчанск Харьковской области. ВСУ потеряли до 180 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 6 автомобилей, 4 орудия полевой артиллерии и пусковую установку реактивной системы залпового огня RAK-SA-12 хорватского производства.