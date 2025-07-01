Так, потери ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Север» составили до 180 военнослужащих, «Запад» — свыше 220 военнослужащих, «Юг» — более 160, «Центр» — до 500, «Восток» — до 215, «Днепр» — до 90 военнослужащих.
Группировки «Север», «Запад», «Юг»
Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение живой силе и технике механизированной, егерской, десантно-штурмовой бригад, 2 штурмовых полков ВСУ, 2 бригад теробороны и отряда специального назначения «Химера» ГУР в районах населенных пунктов Варачино, Садки, Храповщина, Бессаловка, Новониколаевка и Юнаковка Сумской области. На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной бригады ВСУ и 2 бригад теробороны в районах населенных пунктов Охримовка, Огурцово, Ольховатка и Волчанск Харьковской области. ВСУ потеряли до 180 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 6 автомобилей, 4 орудия полевой артиллерии и пусковую установку реактивной системы залпового огня RAK-SA-12 хорватского производства.
Подразделения Западной группировки войск заняли более выгодные позиции и нанесли поражение формированиям 2 механизированных, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Петровка, Купянск, Гороховатка, Нижнее Соленое, Двуречанское, Путниково, Петропавловка, Соболевка, Песчаное и Боровская Андреевка Харьковской области. Потери ВСУ составили свыше 220 военнослужащих, танк, 12 автомобилей и артиллерийское орудие западного производства. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и 4 склада боеприпасов.
Подразделения Южной группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике 3 механизированных, штурмовой, горно-штурмовой и аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Северск, Звановка, Серебрянка, Щербиновка, Часов Яр, Предтечино, Константиновка, Верхнекаменское и Петровка ДНР. Противник потерял свыше 160 военнослужащих, пикап, 4 орудия полевой артиллерии и склад боеприпасов.
Группировки «Центр», «Восток», «Днепр»
Подразделения группировки войск «Центр» нанесли поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой, десантно-штурмовой бригад, бригады беспилотных систем, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Удачное, Новосергеевка, Петровского, Новоукраинка и Дачное ДНР. Потери украинских вооруженных формирований составили до 500 военнослужащих, бронеавтомобиль HMMWV и бронемашина MaxxPro производства США, а также 11 пикапов.
Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника и нанесли поражение живой силе и технике 2 механизированных бригад ВСУ, бригады морской пехоты и 2 бригад теробороны в районах населенных пунктов Зеленое Поле, Шевченко, Воскресенка, Червоная Зирка Донецкой Народной Республики, Новодаровка и Левадное Запорожской области. ВСУ потеряли до 215 военнослужащих, 6 автомобилей, 2 орудия полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы.
Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад и 2 бригад береговой обороны ВСУ в районах населенных пунктов Каменское, Малая Токмачка Запорожской области, Антоновка, Приднепровское, Золотая Балка Херсонской области, Никополь Днепропетровской области и города Николаев. Потери ВСУ составили до 90 военнослужащих ВСУ, бронеавтомобиль HMMWV производства США, 7 автомобилей и орудие полевой артиллерии. Уничтожены 9 станций радиоэлектронной борьбы, 2 склада боеприпасов и 2 склада военно-технического имущества.