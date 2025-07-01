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ВСУ потеряли свыше 220 боевиков в зоне действий «Запада»

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Российская группировка «Запад» нанесла поражение формированиям пяти украинских бригад в районах десяти населённых пунктов Харьковской области, противник потерял более 220 военнослужащих и танк, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Подразделения группировки войск “Запад” заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны», — говорится в сводке российского ведомства.

Отмечается, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Петровка, Купянск, Гороховатка, Нижнее Соленое, Двуречанское, Путниково, Петропавловка, Соболевка, Песчаное и Боровская Андреевка в Харьковской области.

«Потери ВСУ составили свыше 220 военнослужащих, танк, 12 автомобилей и артиллерийское орудие западного производства. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и четыре склада боеприпасов», — добавили в МО РФ.