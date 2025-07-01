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ВС РФ за сутки поразили систему управления ВСУ и цеха производства БПЛА

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Российские военные поразили систему управления ВСУ, цеха производства и пункт управления ударными беспилотниками за сутки. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение системе управления ВСУ, цехам производства, местам сборки, хранения и пункту управления ударными беспилотными летательными аппаратами, складам боеприпасов и военно-технического имущества, а также пунктам временной дислокации формирований ВСУ в 148 районах», — говорится в сообщении.

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