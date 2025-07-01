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ВСУ потеряли до 90 боевиков в зоне действий группировки «Днепр»

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Российские подразделения группировки «Днепр» уничтожили за сутки до 90 военных Украины, бронеавтомобиль HMMWV производства США, семь автомобилей и орудие полевой артиллерии, девять станций радиоэлектронной борьбы, два склада боеприпасов и два склада военно-технического имущества, сообщило во вторник Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Подразделения группировки войск “Днепр” нанесли поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад и двух бригад береговой обороны ВСУ в районах населенных пунктов Каменское, Малая Токмачка Запорожской области, Антоновка, Приднепровское, Золотая Балка Херсонской области, Никополь Днепропетровской области и города Николаев. Потери ВСУ составили до 90 военнослужащих ВСУ, бронеавтомобиль HMMWV производства США, семь автомобилей и орудие полевой артиллерии. Уничтожены девять станций радиоэлектронной борьбы, два склада боеприпасов и два склада военно-технического имущества», — говорится в сообщении российского военного ведомства.