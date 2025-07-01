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Махонин выразил соболезнования семьям погибших после атаки БПЛА в Удмуртии

Атака дронов произошла утром 1 июля.

Источник: Аргументы и факты

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин выразил соболезнования семьям погибших после атаки БПЛА в Удмуртии.

Обращение к родным пострадавших глава Прикамья опубликовал днём 1 июля в своём телеграм-канале. Утром того же дня сайт udm.aif.ru рассказывал со ссылкой на главу Удмуртии Александра Бречалова, что одно из предприятий Ижевска стало целью атаки БПЛА.

На место выехали сотрудники оперативных служб. Позже выяснилось, что в инциденте есть погибшие и пострадавшие, их количество официально не уточняется. Губернатор Пермского края также обратился к жителям соседнего региона и выразил свои соболезнования родным погибших жителей Удмуртии.

«На месте работают оперативные службы, медики и психологические службы. Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь. Выражаю искренние соболезнования семьям погибших. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим», — написал Махонин в своём канале.

В 14:19 часов дня глава Удмуртской Республики Александр Бречалов сообщил, что в регионе отменён режим опасности БПЛА.

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