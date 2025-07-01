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MWM: российские войска продолжают наступать под Сумами

Украинская армия вынуждена была перебросить дополнительные подразделения для укрепления своих позиций в Сумской области, где подразделения российской армии решительно продвигаются вперед с конца апреля, пишет Military Watch Magazine.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Согласно статье, в связи с большими потерями, которые понесли ВСУ в Сумской области, 28 июня сообщалось, что под Юнаковку, где наступает российская армия, для стабилизации линии фронта были переброшены «элитные» украинские подразделения.

К тому времени украинская армия была отброшена от границы с Россией почти на 14 километров и продолжала отступать. На следующий день было подтверждено, что российские подразделения уже находятся примерно в 20 километрах от Сум и что Россия стянула к этому району около 50 000 военнослужащих.

В результате украинские подразделения проиграли русским по численности личного состава и количеству вооружений, отмечает издание.

В понедельник, 30 июня, стало известно, что элитные силы, развернутые для усиления ВСУ в Сумской области, действуют под началом 158-й отдельной механизированной бригады, которой командуют офицеры, прошедшие подготовку в Великобритании. Бригада оснащена основными боевыми танками Т-64БВ и Т-72, которые составляют основу украинского автопарка, а также несколькими танками Т-80У. Кроме того, бригада располагает легкими американскими бронетранспортерами MaxxPro и Humvee, бронетранспортером M113, разработанным до войны во Вьетнами, и британской самоходной гаубицей AS-90.

Российские подразделения, стоящие под Сумами, были усилены за счет передислокации войск из Курской области после того, как в апреле там были разгромлены последние украинские силы при содействии северокорейских бойцов. Высокие потери ВСУ в личном составе и вооружениях в Курской кампании, в том числе наиболее боеспособной техники и многих элитных подразделений, ослабили позиции Киева на других направлениях.

Маркус Райснер, полковник вооруженных сил Австрии, отметил высокие темпы работа российской артиллерии. По его словам, русские пытаются не дать противнику перебросить более крупные формирования, которые можно будет развернуть на фронте.

Он подчеркнул, что ВСУ становится трудно продолжать успешную оборонительную борьбу, не говоря уже о попытках ответных штурмов или полноценного контрнаступления.