MWM: российские войска продолжают наступать под Сумами

К тому времени украинская армия была отброшена от границы с Россией почти на 14 километров и продолжала отступать. На следующий день было подтверждено, что российские подразделения уже находятся примерно в 20 километрах от Сум и что Россия стянула к этому району около 50 000 военнослужащих.