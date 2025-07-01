Согласно статье, в связи с большими потерями, которые понесли ВСУ в Сумской области, 28 июня сообщалось, что под Юнаковку, где наступает российская армия, для стабилизации линии фронта были переброшены «элитные» украинские подразделения.
К тому времени украинская армия была отброшена от границы с Россией почти на 14 километров и продолжала отступать. На следующий день было подтверждено, что российские подразделения уже находятся примерно в 20 километрах от Сум и что Россия стянула к этому району около 50 000 военнослужащих.
В понедельник, 30 июня, стало известно, что элитные силы, развернутые для усиления ВСУ в Сумской области, действуют под началом 158-й отдельной механизированной бригады, которой командуют офицеры, прошедшие подготовку в Великобритании. Бригада оснащена основными боевыми танками Т-64БВ и Т-72, которые составляют основу украинского автопарка, а также несколькими танками Т-80У. Кроме того, бригада располагает легкими американскими бронетранспортерами MaxxPro и Humvee, бронетранспортером M113, разработанным до войны во Вьетнами, и британской самоходной гаубицей AS-90.
Российские подразделения, стоящие под Сумами, были усилены за счет передислокации войск из Курской области после того, как в апреле там были разгромлены последние украинские силы при содействии северокорейских бойцов. Высокие потери ВСУ в личном составе и вооружениях в Курской кампании, в том числе наиболее боеспособной техники и многих элитных подразделений, ослабили позиции Киева на других направлениях.
Маркус Райснер, полковник вооруженных сил Австрии, отметил высокие темпы работа российской артиллерии. По его словам, русские пытаются не дать противнику перебросить более крупные формирования, которые можно будет развернуть на фронте.