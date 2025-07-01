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Главное из брифинга Минобороны 1 июля 2025 года: последние новости на сегодня

Редакция Новостей Mail представляет дайджест новостей об основных событиях в зоне СВО 1 июля на основе сводки Министерства обороны РФ.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Группировка «Север» улучшила положение по переднему краю

Бойцы «Северной» группировки атаковали пять бригад, два штурмовых полка и отряд спецназначения «Химера» ГУР в районах шести населенных пунктов Сумской области. В Харьковской области военнослужащие «Севера» нанесли поражение трем бригадам противника в районах четырех населенных пунктов.

Потери ВСУ за сутки составили порядка 180 человек. Также ВС РФ ликвидировали три боевые бронированные машины, шесть автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии, пусковую установку РСЗО RAK-SA-12.

Регионы, присоединившиеся к России 30 сентября 2022 года
Территории новых регионов РФ под контролем Украины
Территории Харьковской области под контролем РФ
Оперативные командования ВСУ
Карта предоставлена «ИД КоммерсантЪ»

Подразделения «Запада» перешли на новые рубежи

Военнослужащие «Западной» группировки нанесли удар пяти бригадам в районах десяти населенных пунктов Харьковской области.

Потери противника в живой силе превысили 220 человек. Также ВС РФ уничтожили: танк, 12 автомобилей, артиллерийское орудие западного производства, станцию РЭБ и четыре склада боеприпасов.

Группировка «Юг» продвинулась вперед

Военнослужащие «Южной» группировки нанесли поражение шести украинским бригадам в районах девяти населенных пунктов ДНР.

Противник потерял более 160 военнослужащих, пикап, четыре орудия полевой артиллерии и склад боеприпасов.

Потери ВСУ в зоне действия «Центра» достигли 500 человек

Военнослужащие «Центральной» группировки атаковали шесть бригад и штурмовой полк в районах пяти населенных пунктов ДНР.

Противник лишился до 500 боевиков, бронеавтомобиля HMMWV, бронемашины MaxxPro и 11 пикапов.

«Восток» противостоит ВСУ в ДНР и Запорожской области

Подразделения «Восточной» группировки нанесли поражение пяти украинским бригадам в районах населенных пунктов Зеленое Поле, Шевченко, Воскресенка, Червоная Зирка ДНР, Новодаровка и Левадное Запорожской области.

«ВСУ потеряли до 215 военнослужащих, шесть автомобилей, два орудия полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы», — сообщает Минобороны РФ.

Подразделения «Днепра» продавили оборону противника

Бойцы «Днепра» ударили по четырем бригадам противника в районах населенных пунктов Каменское, Малая Токмачка Запорожской области, Антоновка, Приднепровское, Золотая Балка Херсонской области, Никополь Днепропетровской области и города Николаев.

Противник потерял до 90 боевиков, бронеавтомобиль HMMWV, семь автомобилей, орудие полевой артиллерии, девять станций РЭБ, два склада боеприпасов и два склада военно-технического имущества.

Итоги работы авиации, ракетных войск, артиллерии, БПЛА

Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России нанесли удары по системе управления ВСУ, цехам производства, местам сборки, хранения и пункту управления ударными БПЛА, складам боеприпасов и военно-технического имущества, а также пунктам временной дислокации формирований ВСУ в 148 районах.

Российские средства ПВО за сутки сбили:

  • три крылатые ракеты воздушного базирования Storm Shadow;
  • пять управляемых авиационных бомб JDAM;
  • три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS;
  • 173 БПЛА самолетного типа.

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