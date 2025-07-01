Группировка «Север» улучшила положение по переднему краю
Бойцы «Северной» группировки атаковали пять бригад, два штурмовых полка и отряд спецназначения «Химера» ГУР в районах шести населенных пунктов Сумской области. В Харьковской области военнослужащие «Севера» нанесли поражение трем бригадам противника в районах четырех населенных пунктов.
Потери ВСУ за сутки составили порядка 180 человек. Также ВС РФ ликвидировали три боевые бронированные машины, шесть автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии, пусковую установку РСЗО RAK-SA-12.
Подразделения «Запада» перешли на новые рубежи
Военнослужащие «Западной» группировки нанесли удар пяти бригадам в районах десяти населенных пунктов Харьковской области.
Потери противника в живой силе превысили 220 человек. Также ВС РФ уничтожили: танк, 12 автомобилей, артиллерийское орудие западного производства, станцию РЭБ и четыре склада боеприпасов.
Группировка «Юг» продвинулась вперед
Военнослужащие «Южной» группировки нанесли поражение шести украинским бригадам в районах девяти населенных пунктов ДНР.
Противник потерял более 160 военнослужащих, пикап, четыре орудия полевой артиллерии и склад боеприпасов.
Потери ВСУ в зоне действия «Центра» достигли 500 человек
Военнослужащие «Центральной» группировки атаковали шесть бригад и штурмовой полк в районах пяти населенных пунктов ДНР.
Противник лишился до 500 боевиков, бронеавтомобиля HMMWV, бронемашины MaxxPro и 11 пикапов.
«Восток» противостоит ВСУ в ДНР и Запорожской области
Подразделения «Восточной» группировки нанесли поражение пяти украинским бригадам в районах населенных пунктов Зеленое Поле, Шевченко, Воскресенка, Червоная Зирка ДНР, Новодаровка и Левадное Запорожской области.
«ВСУ потеряли до 215 военнослужащих, шесть автомобилей, два орудия полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы», — сообщает Минобороны РФ.
Подразделения «Днепра» продавили оборону противника
Бойцы «Днепра» ударили по четырем бригадам противника в районах населенных пунктов Каменское, Малая Токмачка Запорожской области, Антоновка, Приднепровское, Золотая Балка Херсонской области, Никополь Днепропетровской области и города Николаев.
Противник потерял до 90 боевиков, бронеавтомобиль HMMWV, семь автомобилей, орудие полевой артиллерии, девять станций РЭБ, два склада боеприпасов и два склада военно-технического имущества.
Итоги работы авиации, ракетных войск, артиллерии, БПЛА
Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России нанесли удары по системе управления ВСУ, цехам производства, местам сборки, хранения и пункту управления ударными БПЛА, складам боеприпасов и военно-технического имущества, а также пунктам временной дислокации формирований ВСУ в 148 районах.
Российские средства ПВО за сутки сбили:
- три крылатые ракеты воздушного базирования Storm Shadow;
- пять управляемых авиационных бомб JDAM;
- три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS;
- 173 БПЛА самолетного типа.