Беглов выдал ключи от новых квартир участникам СВО и ветеранам боевых действий

«Для меня большая честь вручить вам ключи. Одна из самых важных для каждого человека вещей, главная задача для любой семьи — это крыша над головой, свое жилье», — сказал господин Беглов.
Градоначальник подчеркнул, что это знак благодарности защитникам Отечества от петербуржцев и всего народа. Он пожелал, чтобы в новых квартирах был детский смех, взаимопонимание и счастье.
Господин Беглов добавил, что Смольный ускоряет темпы решения жилищных и других социальных вопросов, По его словам, это приоритет государства, которое считает нужным обеспечить ветеранам и их близким достойные условия.
Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что губернатор Петербурга поручил городским МФЦ списывать долги участников СВО без обращения в суд.