Трое погибших, более тридцати — пострадавших: воронежский губернатор высказался о трагедии в Ижевске

«Такие атаки в очередной раз показывают необходимость принимаемых в Воронежской области мер безопасности, пусть даже они сопряжены с неудобствами. Призываю воронежцев не ослаблять бдительности и при угрозах атак соблюдать все указания оперативных служб», — подчеркнул глава региона. Александр Гусев пожелал всем пострадавшим скорейшего выздоровления.
Сегодня утром, 1 июля, одно из ижевских предприятий подверглось атаке БПЛА, произошло возгорание, на месте продолжают работать экстренные службы. В городе закрыли аэропорт. Массовые мероприятия отменены. По последним данным, пострадавших уже более 35, причем порядка десяти человек — в тяжелом состоянии.