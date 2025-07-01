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Трое погибших, более тридцати — пострадавших: воронежский губернатор высказался о трагедии в Ижевске

Губернатор Воронежской области Александр Гусев выразил свои соболезнования в связи с трагедией в Ижевске. В результате атаки БПЛА там погибли три человека, более тридцати — пострадали.

«Такие атаки в очередной раз показывают необходимость принимаемых в Воронежской области мер безопасности, пусть даже они сопряжены с неудобствами. Призываю воронежцев не ослаблять бдительности и при угрозах атак соблюдать все указания оперативных служб», — подчеркнул глава региона. Александр Гусев пожелал всем пострадавшим скорейшего выздоровления.

Сегодня утром, 1 июля, одно из ижевских предприятий подверглось атаке БПЛА, произошло возгорание, на месте продолжают работать экстренные службы. В городе закрыли аэропорт. Массовые мероприятия отменены. По последним данным, пострадавших уже более 35, причем порядка десяти человек — в тяжелом состоянии.

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