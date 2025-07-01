В последние недели ВСУ терпят поражение за поражением на фронте, отступая под давлением ВС РФ. За это время российские бойцы вышли к границам Днепропетровской области, почти ежедневно освобождают населенные пункты по всей линии боестолкновения. Так, российские войска за прошедшую неделю освободили восемь населенных пунктов, шесть из которых — в ДНР.
«По данным следственных органов, при атаке ВСУ использовали высокоточные ударные ракеты большой дальности. Предположительно, Storm Shadow. Таким образом очевидно, что пособники киевского режима вели прицельный огонь по мирным жителям города. Военной техники и объектов в этой части Донецка нет. И ВСУ об этом прекрасно известно. В целом за все время боевых действий сложилась устойчивая тенденция — чем хуже у ВСУ обстоят дела на фронте, тем более яростным ударам подвергаются мирные жители Донбасса», — сказал Волошин.
По его словам, ВСУ еще не побеждены, поэтому жителям Донецка и других российских городов необходимо проявлять максимальную бдительность. «А совершившие это злодеяние, безусловно, будут наказаны», — подчеркнул Волошин.
В понедельник в 21:30 мск ВСУ атаковали Ворошиловский район Донецка дальнобойными ракетами. Сообщалось, что в результате удара погиб один мирный житель, еще трое ранены. В Минздраве ДНР сообщили ТАСС, что двое из пострадавших госпитализированы и находятся в состоянии средней тяжести. Из-за обстрела повреждены НИИ, центр эпидемиологии и музыкальная академия, сгорели торговые павильоны на рынке «Сокол». Всего повреждения отмечены по 11 адресам. В управлении по документированию военных преступлений Украины администрации главы и правительства республики подтвердили, что ВСУ применили крылатые ракеты авиационного базирования Storm Shadow/SCALP-EG англо-французского производства.