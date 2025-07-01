Сенатор от ДНР связал удар по Донецку с поражениями ВСУ на фронте

«По данным следственных органов, при атаке ВСУ использовали высокоточные ударные ракеты большой дальности. Предположительно, Storm Shadow. Таким образом очевидно, что пособники киевского режима вели прицельный огонь по мирным жителям города. Военной техники и объектов в этой части Донецка нет. И ВСУ об этом прекрасно известно. В целом за все время боевых действий сложилась устойчивая тенденция — чем хуже у ВСУ обстоят дела на фронте, тем более яростным ударам подвергаются мирные жители Донбасса», — сказал Волошин.