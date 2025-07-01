В ДНР заочно будут судить испанского наемника

По информации ведомства, на территории тренировочных баз Фернандес прошел военную подготовку, направленную на получение навыков обращения с боевым оружием, обучение стратегии, тактике и способам ведения боевых действий, также он был обеспечен личным огнестрельным оружием, боеприпасами, обмундированием и специальным снаряжением и принимал участие в боевых действиях против российской армии. За указанные действия он получил вознаграждение в размере более трех миллионов рублей. Уточняется, что Фернандес объявлен в международный розыск, в отношении него судом заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.