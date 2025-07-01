Военный эксперт раскрыл возможный сценарий взятия Одессы

«Суть в том, что у Украины осталось единственное направление, которое выводит страну на просторы Черного моря — это Одесса. Захват Одессы полностью лишит Киев морской логистики. После этого все союзники Украины, включая Великобританию, Францию, Румынию, Болгарию, потеряют доступ к северо-западным водам Черного моря, которые априори будут российскими», — отметил эксперт в интервью «Инфо24». Он отметил, что потеряв Одессу, Украина и ее западные союзники утратят влияние в Черном море.