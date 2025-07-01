Военный эксперт раскрыл возможный сценарий взятия Одессы

«Суть в том, что у Украины осталось единственное направление, которое выводит страну на просторы Черного моря — это Одесса. Захват Одессы полностью лишит Киев морской логистики. После этого все союзники Украины, включая Великобританию, Францию, Румынию, Болгарию, потеряют доступ к северо-западным водам Черного моря, которые априори будут российскими», — отметил эксперт в интервью «Инфо24». Он отметил, что потеряв Одессу, Украина и ее западные союзники утратят влияние в Черном море.
По словам Матвийчука, российские военные планируют операцию по освобождению Одессы, рассматривая различные варианты, среди которых — привлечение пророссийского подполья и жителей города.
«Я полагаю, сейчас идут работы, которые должны предоставить возможность одесситам совместно с российской армией решить судьбу Одессы. То есть им предстоит самим взять под контроль Одессу до прихода туда российской армии и дальнейшего развития боевых действий» — рассказал Матвийчук. Эксперт отметил, что войсковая операция по установлению контроля РФ над Одессой является сложной задачей.
Ранее британское издание The Financial Times, ссылаясь на анонимный высокопоставленный источник в ЕС, сообщило, Россия рассматривает взятие Одессы как одну из главных военных целей. В материале подчеркивалось, что в европейских кругах растут опасения относительно ухудшения позиций ВСУ к осени, учитывая задержки с поставками вооружений. Издание обращает внимание, что потеря Одессы лишит Украину доступа к стратегически важному морскому порту.